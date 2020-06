Liam Gallagher enloquece con la camiseta del City: "El diseñador debería volar a Wuhan"

Puma, proveedor de material del Manchester City, pretendió rendir homenaje a la escena musical de Mánchester con la tercera equipación de la temporada 2020-21 y la cosa no salió del todo bien.

Liam Gallagher, ex líder de Oasis, músico y gran aficionado al equipo 'citizen', descubrió el diseño y explotó. "Quien sea responsable de esa nueva camiseta del Manchester City debería coger el primer vuelo a Wuhan y el primero que la compre, que le siga. Vamos, no me jod*s...", publicó en Twitter, aunque luego se apresuró a borrarlo.

Así explicaba Puma el diseño de la tercera camiseta: "La escena musical de Mánchester siempre ha sido una influencia para otros grupos en todo el mundo. El icónico programa musical de televisión 'Top of the Pops', que tuvo lugar en la 'BBC' de 1964 a 2006 se comenzó rodando en la ciudad. La tercera camiseta toma inspiración del diseño floral de Paisley que fue relacionado directamente con la escena musical 'Brit Pop' de entre 1960 y 1990".