Liberto Beltrán espera salvar al Alba y aspirar a lo máximo posible

Procedente del Real Betis, aunque la última temporada jugó cedido en el Lleida, el Albacete se hizo con los servicios del prometedor Liberto Beltrán, que firmó hasta junio de 2023.

Este miércoles, el castellonense concedió una entrevista en los canales oficiales del club: "El Albacete es un club que cumplía los requisitos que exigía, espero crecer en este club y dar muchas alegrías".

"Me considero un futbolista rápido, de banda, y espero que mis centros sean aprovechados por Zozulua y Ortuño para ayudar al equipo. Yo no he sido muy goleador, pero intentaré aportar todo lo que pueda, sobre todo trabajo. Siempre me he fijado en jugadores de banda como Joaquín o Jesús Navas, jugadores finos de uno contra uno y centro en banda".

Además, conscientes de lo que pasó durante la temporada, tras la agónica permanencia del equipo en el Ramón de Carranza, Liberto Beltrán aseveró que "el objetivo debe ser la salvación, pero poder aspirar a lo máximo posible".