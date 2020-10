Lima, el 'abuelo' del fútbol, apartado de su selección por sus críticas

A sus 40 años, Ildefons Lima fue apartado de la Selección de Andorra. El futbolista, que ya se ha convertido en el que tiene una carrera más longeva (22 años y 148 días), concedió una entrevista a 'ESPN' para explicar lo sucedido. Es el presidente de la asociación de futbolistas de su país y días atrás criticó los protocolos de la Federación por la situación en plena pandemia.

"Argumentaron que el capitán de la Selección no puede criticar las medidas de su organismo. No solo es un ataque a la libertad de expresión, sino que incumple la propia constitución de Andorra, coarta la libertad de asociación y es contraria a los estatutos de la federación porque no tienen capacidad de tomar esta decisión. Debe hacerse a través de un expediente deportivo o disciplinario, que no existe. Voy a pelear por mis derechos", aclaró.

"Seguiré luchando para defender a Andorra en el campo porque nadie puede estar por encima de las leyes, estatutos o la constitución para decidir quién puede representar a un país. Los méritos deportivos deben ser el único motivo para ir, ¿o no? Es inexplicable que pase esto en Europa en el 2020", cerró.

Lima, más allá de su récord de tantos años en activo, puede presumir de haberse enfrentado a la mayoría de cracks del panorama mundial: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé...