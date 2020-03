Lineker tuvo que aislarse junto a su hijo por el coronavirus

Gary Lineker, histórico jugador del Barcelona en los años 80 y una de las voces más ácidas del fútbol, podría tener el coronavirus.

El inglés anunció en las redes sociales que su hijo George estuvo unos días con él y ahora no tiene ni gusto ni olfato, dos síntomas que se asocian con este nuevo virus.

"Estoy en autoaislamiento después que George haya mostrado síntomas. No son los normales, ha perdido por completo el sentido del gusto y el olfato. Es extraño que no se haya hablado mucho de esto. Ha pasado aproximadamente una semana en mi casa, así que, por ahora, me mantengo atento, lavándome las manos y aislado", comentó el ex delantero.

El mito del fútbol inglés consultó a varios expertos y aprovechó su notoriedad para dejar un mensaje interesante a los británicos: "Vale la pena tener cuidado si perdéis el sentido del gusto y el olfato. Sin saberlo, podríais tener el virus. Consulté todo esto con un médico antes de compartir esa información. Cuidaos".