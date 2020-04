Lineker, muy ácido con el traspaso de Coutinho al Chelsea

El muro de Twitter de Gary Lineker rebosa ácido. No se suele morder la lengua para dar su opinión el ex futbolista, que en este caso habló de la posibilidad de que el Barça traspase a Coutinho al Chelsea el próximo curso.

"Estas tonterías siempre me hacen reír. Si un club quiere vender un jugador, difícilmente lo limitarán a unos pocos clubes de su elección", reflexionó Lineker sobre el presunto ofrecimiento del Barcelona de su futbolista al Chelsea.

En una línea más fina aún de ironía, simuló una conversación entre los dos clubes. "Hola, señor Abramovich, queremos venderle Coutinho y no queremos que vaya a ningún lado que no sea Chelsea. 'Qué considerado, se lo llevaremos", se podía leer en la cuenta personal del ex futbolista del Barça, entre otros.

Los catalanes sí que confían en que desde la Premier League les resuelvan el entuerto con Coutinho, aunque la crisis por el coronavirus no lo pondrá nada fácil.