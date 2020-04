Lío con la nueva camiseta suplente del United: ¡recuerda a la más odiada del club!

En las últimas horas, en las redes se filtró la que podría ser la nueva camiseta suplente del Manchester United para la temporada 2020-21.

En un tono entre gris y verde oscuro, no faltaron las comparaciones con la icónica camiseta vestida por los 'red devils' en la temporada 1995-96.

Aquella campaña, el uniforme tuvo unos resultados nefastos y Alex Ferguson pidió que no se volviera a jugar con él. En un partido ante el Southampton, el United incluso cambió de camiseta al descanso después de ir perdiendo por 3-0.

Las cosas no mejoraron y, encima, el club de Old Trafford fue multado por aquel cambio. Ferguson insistió en que los futbolistas no se veían bien con esos colores y no eran capaces de pasarse el balón adecuadamente.

Gary Neville reveló, en declaraciones que reprodujo 'Mirror', que Ferguson llegó a contratar a una especialista en visión. Y ella confirmó que era difícil distinguir el uniforme en la distancia.

De ser cierto el filtrado de la camiseta, el Manchester United habría olvidado los problemas que aquel 'kit' le dio hace un cuarto de siglo.