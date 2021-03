Lío en el Getafe-Elche: Hernández Hernánez actuó como no lo hizo en el derbi

El Getafe y el Elche firmaron tablas en el Coliseum Alfonso Pérez en un choque al que no le faltaron ingredientes. Los goles fueron de Pere Milla y Ünal, pero la actuación del colegiado también fue determinante.

Dos semanas después de dirigir el derbi entre el Atlético y el Real Madrid, Hernández Hernández actuó de una manera diferente a como lo hizo en la cita entre rojiblancos y 'merengues'.

Hubo dos jugadas clave y a señalar. En la primera, corría el minuto 40 cuando el trencilla vio un penalti de Dani Calvo a Ünal, pero lo avisaron desde el VAR para que viese la jugada en el monitor.

Esta vez, Hernández Hernández sí que decidió cambiar su decisión y, finalmente, decidió que no había disparo desde los once metros. En el derbi, Hernández Hernández fue a ver la mano de Felipe a la televisión y continuó diciendo que no era penalti, es decir, no cambió de parecer.

En el mismo hilo, el colegiado sí que señaló el punto de penalti en la recta final del Getafe-Elche por una mano de Gonzalo Verdú. En la jugada, el balón golpea primero en la mano de un jugador del Getafe y luego en el del futbolista del conjunto ilicitano y, aun así, Hernández Hernández decretó la pena máxima.

Las redes sociales se llenaron de críticas hacia el mandamás, ya que la mano de Felipe de la que no vio penalti es muy parecida.