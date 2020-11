Lío en Segunda B: el Burgos-Langreo, ¿un Juventus-Nápoles?

El lío está servido en Segunda B. El coronavirus está causando estragos. Varios han sido los partidos que se han tenido que aplazar por dicho motivo.

Uno de los que se ha visto salpicado es el Burgos-Langreo. El equipo visitante puso en sus redes un comunicado en el que daba el choque por suspendido.

"Tras presentar jugadores del Langreo síntomas compatibles con el COVID-19, la Federación ha optado por aplazar el choque que teníamos que disputar frente al Burgos", escribió la entidad en sus redes.

Una noticia que pilló desprevenido al Burgos, quien niega tener constancia de la suspensión del choque en cuestión. "Tras conocer la supuesta suspensión de nuestro encuentro, el Burgos expone que, hasta el momento, no ha recibido notificación por parte de la Federación. Únicamente es conocedor de una llamada telefónica al Langreo comunicándoles que no se desplacen a Burgos", respondió la entidad.

"El Langreo comunica que varios jugadores presentan síntomas, pero en ningún momento hablan de resultados positivos en las pruebas PCR ni de haberlos presentado ante la RFEF", continuó el club.

Así pues, el Burgos lo deja claro. Reciba o no la notificación de que el choque se suspende, "el equipo se manifiesta en contra de dicha decisión al entender que, mientras no se presenten los resultados, el Langreo tiene cero positivos".

"Hasta no recibir una comunicación, el Burgos se presentará en El Plantío para la disputa del partido correspondiente a la Jornada 3 de Segunda B", enfatizó la entidad burgalesa.

Y, por último, un mensaje directo a la RFEF: "Solicitamos que elabore un estricto protocolo y concreto para evitar todo tipo de suspicacias para la suspensión de partidos".

Imposible no pensar en ese Juventus-Nápoles de la Serie A. El equipo visitante no viajó en aquella ocasión y la Juventus, al no recibir notificación, se presentó al partido. El choque terminó por decidirse en los despachos: la Serie A decidió que no había motivos que impidieran al Nápoles viajar para el choque. Dio el duelo por ganado a la 'Vecchia Signora' por 3-0 y penalizó al Nápoles con un punto por no acudir.

Finalmente, el choque se aplazó y el Burgos así lo confirmó. "Pasada la medianoche, el Juez notificó al club el aplazamiento del partido ante el Langreo. En él, se remite al positivo mecionado confirmado de un jugador y los síntomas presentados por otros tres para aplazar el encuentro", señaló.