Lisandro López confirmó su fin de ciclo en 'La Academia'

El rumor de que Lisandro López se iba a marchar de Racing cogió fuerza con el paso de las semanas. Con la MLS en el horizonte, el argentino tenía clara su decisión y así lo hizo saber este martes.

En una rueda de prensa convocada por el club, el delantero puso fin a nueve temporadas (divididas en dos etapas) en 'La Academia', con la que ha jugado 213 partidos y ha anotado 75 goles.

Ídolo en Racing, el futbolista reconoció su poca fuerza psicológica para seguir. "Hay un cansancio mental y físico, por eso me voy. He decidido terminar esta etapa en el club. Lo he dado todo, lo que tenía y lo que no tenía", explicó.

Una vez finalizada la conferencia, el club colgó en su Twitter oficial un homenaje con un vídeo en el que aparecen goles de 'Licha' con la elástica blanquiazul.