Litmanen superó el COVID-19: "Nunca me he sentido peor"

El coronavirus sigue muy presente. Y los que han sufrido la enfermedad saben lo peligrosa que es y lo mal que puede hacer sentir a quien la padece.

Jari Litmanen, ex jugador, contó que, por suerte, superó el COVID-19. "Probablemente, nunca me he sentido peor", dijo en 'mtvuutiset.fi'.

"He tenido fiebre, dolores de cabeza, dolor muscular, problemas respiratorios y todo tipo de cosas...", enumeró Litmanen.

El ex futbolista pasó por el Ajax. Allí ganó la Champions en 1995. Posteriormente, pasó también por el Barça y por el Liverpool.