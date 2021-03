Lizaradu apoyó las críticas de Deschamps a Mbappé

Didier Deschamps le dio un toque a Kylian Mbappé tras su pobre partido contra Ucrania. El seleccionador de Francia le afeó que no supo adaptarse a una defensa cerrada como la de Ucrania y le exigió que empiece a evolucionar.

"Hablaré tranquilamente con él. Mbappé sabe que no ha jugado un buen partido. No estaba en las mejores condiciones y no tenía buenas sensaciones. El rival se adaptó y siempre había tres o cuatro jugadores sobre él. El planteamiento de Ucrania complicó su influencia sobre el juego", expresó Deschamps.

Pero el seleccionador no fue el único. Adrien Rabiot también aseguró que Mbappé "debe saber cuándo jugar a uno o dos toques", algo sobre lo que ahora incide el mítico Bixente Lizarazu, ex internacional galo y ex defensa del Bayern de Múnich.

En palabras para 'L'Équipe', Lizarazu aseguró que Mbappé debe "acostumbrarse a este tipo de estrategia" de sus rivales si quiere ser el mejor del mundo: "Sería anormal que jugadores como él no fueran vistos de esa manera. Mbappé debe prepararse ese tipo de bloqueos".

"Sabemos que necesita espacio para expresarse, así que los entrenadores y los jugadores rivales se asegurarán de que no tenga mucho. Tendrá que encontrar otras armas sin necesariamente usar su velocidad", continuó.

En definitiva, el delantero del PSG debe evolucionar en este aspecto: "A él le toca renovarse, adaptarse, ofrecer otras alternativas, y ya sus compañeros encontrarán cómo aprovecharlas".