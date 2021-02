Llaman a Bale acomodado: "Parece feliz por estar en el banquillo"

A muchos les ha decepcionado el retorno de Gareth Bale a la Premier League. Esperaban que, volviendo a su antiguo club y con José Mourinho como técnico, el extremo galés espabilara de una vez.

Nada más lejos de la realidad, el futbolista cedido por el Real Madrid ha sido carne de banquillo y míticos del fútbol británico como Graeme Souness se han atrevido a llamarle acomodado.

"Pensé en su vuelta y la veía como la de un jugador de clase mundial que regresaba al club que amaba, pero parece como si estuviera feliz de quedarse en el banquillo", criticó en 'Sky Sports'.

"Si no está contento con eso, que es lo que decía que pasaba en el Real Madrid, que lo diga. Que no está contento y que no tiene suficientes minutos, pero no dice nada", lamentó Souness.

Para el ex jugador, Bale está malgastando sus mejores años: "La cámara le enfoca cada vez que se hacen cambios y parece que no le molesta no ser uno de los jugadores que va a salir".