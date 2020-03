"Llamé a Cavani para jugar en Peñarol y me dijo que no"

Cavani tiene todavía tiene para decidir el lugar en el que quiere estar en la próxima temporada y tendrá ofertas de sobra. El Atlético regresará a por él y es uno de los candidatos más destacados.

El 'Cebolla' Rodríguez atendió al diario 'AS' y aseguró que el uruguayo sería un jugador muy importante si se pone a las órdenes de Simeone: "Cavani sería imparable en el Atlético con Simeone"

Eso sí, el medio izquierdo admitió que él mismo intentó convencer a Cavani para que fuera a Peñarol, pero no lo consiguió. "Yo le invité a jugar a Peñarol. Le llamé y me dijo que no. Todos sabemos lo bueno que es", continuó.

Sobre su paso por el Atlético, el 'Cebola' aseguró que en Madrid dejó "un pedazo de mi vida" y siempre espera que al equipo rojiblanco "le vaya muy bien".

"Me pondría contento saber que la gente del Atlético no me olvida. Allí viví cosas importantes como ganar una Liga o derrotar al Madrid...", expresó.