"Llegaba de entrenar y conocía que uno de mis amigos había sido tiroteado"

El mundo del fútbol le ha otorgado a Felipe Melo un rol que él mismo reconoce: un guerrillero sobre el terreno de juego que lleva su estilo defensivo, a veces, incluso al límite. Pero el centrocampista de Palmeiras sabe muy bien de dónde viene y lo que le ha costado tener esta vida.

Su padre José trabajaba en una fábrica en la que debía trabajar día y noche con aceros: "Debía trabajar solo seis horas porque estaba en contacto con el fuego, pero iba a doble o triple jornada para que no nos faltara de nada".

Una infancia dura la de Felipe Melo. "Nací y crecí en la peor favela de Río de Janeiro. Mi madre estaba siempre en casa con nosotros -tres hermanos- y mi padre trabajaba. Desde pequeño soñaba con jugar al fútbol. Si no hubiese llegado, no sé qué hubiese pasado con mi vida. Era fútbol o fútbol. A veces iba a entrenar y me encontraba con que uno de mis amigos había sido tiroteado. El 95% de mis amigos de la favela ya no existen, están muertos. Eligieron otro camino y ya no existen. El otro 5% que quedó logró salir, trabajar y hacer su vida", deslizó Melo en su entrevista a 'Clarín'.

"Yo he visto cosas increíbles en la favela de las que mejor ni hablo. He tenido oportunidad, pero nunca quise entrar en la droga ni tener armas. Preferí el otro camino. Me acuerdo que los jefes del narcotráfico me decían: 'Tú tienes futuro, no te quiero ver más aquí. Si te vuelvo a ver, te pego un tiro en la cabeza'. Preferí trabajar y no ganar dinero fácil", añadió el brasileño, consciente de lo que ha tenido que superar.

Un chico de solo 21 años aterrizó en Europa de la mano del Mallorca en la temporada 2004-05. Tras eso, Racing, Almería, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter de Milán y Palmeiras. También disfrutó de más de una veintena de partidos con la Selección Brasileña, con la que disputó un Mundial y ganó la Copa Confederaciones de 2009.

Por todo lo que ha vivido, Felipe Melo no es un jugador a los que le afecten las críticas por su estilo de juego. "¿Si me siento un personaje en el campo? No. Yo soy así, dentro del campo soy igual que fuera. Dentro del campo es mi comida. Hago lo que tengo que hacer para ganar porque Palmeiras paga la comida de mi casa, como lo hizo la Juve, el Inter, el Galatasaray. Es lo mínimo que debo hacer. El fútbol es un trabajo y eso tiene que ser muy serio, no hay tiempo para bromas", concluyó el brasileño.