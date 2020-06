"¿Llegar contra el Madrid? No puedo decir qué va a pasar"

El City está en vilo por Agüero. Después de romperse el menisco izquierdo ante el Burnley, la preocupación es máxima en el conjunto entrenado por Pep Guardiola.

El delantero no tardó en ir a Barcelona para ser intervenido y el miércoles pasó por el quirófano, con el objetivo puesto en llegar a la vuelta contra el Madrid.

Este sábado, el 'Kun' se conectó a la red social Twitch para compartir con sus seguidores las sensaciones que tiene sobre su lesión y si llegará al choque ante los blancos: "No puedo decir ahora qué va a pasar, pero arrancamos bien: ya pasó... Ahora me quedaré unos días más de rehabilitación en Barcelona".

"Poco a poco iré ganando fuerza y caminando para después volver a Mánchester. Y para la vuelta a las canchas tengo que ver estos diez días cómo va la pierna: puede ser un mes, un mes y medio o dos meses. No hay un tiempo definido", añadió.

Por otra parte, el argentino reconoció que conversó con Messi. "Hablé con él, aunque lo hago todo el tiempo. Me mandó mensaje. ¿Pero qué quieren que haga gente? No puedo ni caminar yo, no lo voy a ver", espetó.

Sobre la operación, esto dijo Agüero: "Fue todo muy rápido. Me lesioné el lunes y el martes me hicieron una resonancia en el club, donde salió que había algo roto en la rodilla. El miércoles volé a Barcelona y me atendió el doctor: 'Ven, ponte aquí que te miro'. Me acosté en la camilla, me movió un poco la rodilla y se fue. A la hora volvió una enfermera: '¿Ya estás listo? Vamos para el quirófano'. Yo tenía un cagazo...".

Por último, el ex del Atlético habló del momento de la lesión. "Traté de anticipar una pelota, pero sentí un dolor en la rodilla y me tiré al suelo. Cuando veo la pantalla del estadio decía 'revisión de un posible penalti'. No entendía que había pasado. Me revisó el médico y trato de volver a entrar para tirar el penal. Sentí un ruido en la rodilla. No fue un golpe sino una especie de 'click', como el 'click' del teclado. Un ruido muy similar a eso", concluyó.