"Llegué al vestuario de la Juve y me sentí como un niño en una tienda de golosinas"

El fichaje de Matthijs de Ligt por la Juventus fue uno de los más importantes de la pasada temporada. La 'Vecchia Signora' desembolsó más de 75 millones de euros por su fichaje y las expectativas fueron altísimas desde el principio.

Pero el defensa llegó y le costó cuajar. Su juventud le costó una mala pasada y tuvo problemas para adaptarse en su primera experiencia alejado de su entorno.

En el canal de Youtube 'Foot Truck', De Ligt analizó cómo fueron sus inicios: "Hasta entonces, nunca había viajado con mi novia fuera del país. Tuve mucho tiempo para pensar y decidí ir a la Juventus finalmente. Ronaldo me habló y fue un gran honor. Pero no fue él quien me convenció de venir a la Juventus".

El ex capitán del Ajax desveló que al principio se sintió abrumado por todo lo que es la 'Vecchia Signora'. "Cuando entré por primera vez en el vestuario, me sentí como un niño en una tienda de golosinas. Estaban Buffon, Cristiano Ronaldo... Hasta que no pasaron un par de meses no sentí que pudiera ser yo mismo", continuó.

Dado su precio, el internacional con los Países Bajos tuvo una lupa encima y el comienzo terminó siendo malo. "Al principio fue difícil, tenía muchos ojos puestos en mí. La negociación entre Juve y Ajax duró mucho, llegué más tarde que los demás y, sin entrenar, tuve que jugar contra el Tottenham en Asia. Después de 20 minutos casi no podía respirar", explicó.

"También tuve mala suerte. Incluso con la Selección. Hice un penalti contra Alemania. Cayó el balón, miré hacia adelante y me dio en el brazo. Llegaba al vestuario, con los Países Bajos y con la Juventus, y todos me decían: 'Parece que tienes un imán en el brazo", concluyó de unos inicios que ya han quedado superados. Más asentado, el nivel de De Ligt ya vuelve a ser similar al ofrecido en el Ajax.