"¿Llevarse mal Griezmann y Messi? Hasta toman mate juntos en el vestuario..."

Los últimos días han sido bastante polémicos en el Barcelona, ya que varias personas cercanas a Antoine Griezmann, como su ex agente y su tío, han dado a entender que la relación del ex del Atlético con Leo Messi no es muy buena.

Ivan Rakitic, que habló en 'El Pelotazo' de 'Canal Sur Radio' de ambos, enseguida quitó hierro a las declaraciones. "Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé".

"Los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario. Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los dos grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares. Les deseo todo lo mejor", continuó el croata, que también habló de su decisión de dejar la Selección Croata, algo que le ha sentado bien.

En lo referente a su llegada al Sevilla, Rakitic marcó las diferencias con respecto al Barcelona: "No es igual el Barcelona que el Sevilla. Se juega de forma distinta. Somos muy competitivos y uno quiere jugar siempre. He venido con una gran ilusión de dar lo mejor de mí".