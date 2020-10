"Llevo dos años jugando sin descanso, veo venir una ola de lesiones"

En agosto comienza la temporada. Cuando acaba esta, las competiciones internacionales de selección y justo después vuelve al temporada. Es el día a día de los futbolitas en los últimos años.

"Llevo dos años jugando sin descanso. Pero nadie escucha a los jugadores. A veces me preocupo", dijo un Kevin de Bruyne harto que alzó la voz en 'Sky Sports'.

El belga ha reclamado tiempo de descanso. "Especialmente cuando miro a mi propia situación. He tenido ocho o nueve días libres. No podía irme de vacaciones porque mi esposa estaba muy embarazada. No he tenido vacaciones. Si continúo hasta el final de la temporada, significa que habré jugado durante dos años sin descanso", añadió.

"Tu cuerpo pide descansar. Pero nadie escucha a los jugadores. Todos dicen: 'Ganas buen dinero, solo tienes que poder manejarlo'. Así es como va. Puedo manejar esos comentarios", incidió De Bruyne.

Eso sí, el belga no ve un futuro halagüeño. "Veo venir una ola de lesiones. Para muchos jugadores. Me conozco. Siempre me entrego al 100%. No puedo jugar al 80%", sentenció el jugador del Manchester City.

Por otro lado, aseguró no haber iniciado contactos para renovar. "Estoy feliz en Mánchester. Estoy abierto a las conversaciones, así que si la gente del club quiere hablar conmigo, veremos qué pasa, pero hasta ahora no he hablado con el City", incidió.