"Llevo la Europa League tatuada en el corazón, pero eso ya pasó"

Julen Lopetegui analizó en una entrevista con 'Marca' cómo han sido los últimos meses del Sevilla y el futuro que tiene por delante. El técnico se mostró satisfecho con el mercado, tocó nombres propios como los de Koundé o Carlos Fernández y quiso pasar página de una Europa League que tiene "tatuada en el corazón".

"Creo que han salido jugadores muy importantes y han venido jugadores con la ilusión y las ganas que puedan ayudarnos a consolidar la plantilla que teníamos el año pasado y ayudarnos a competir por los objetivos que tenemos. Por número, pretendíamos tener dos jugadores por posición. Y ahora a trabajar con ella, porque las plantillas se hacen buenas a final de temporada", expresó sobre su equipo.

Quienes no salieron fueron Diego Carlos y Jules Koundé, a pesar de los rumores. Sobre el francés, alabó su actitud: "Jules es un chico de 21 años. Con un margen de mejora importante, con muchas ganas de aprender y trabajar. Del Koundé que llegó al actual creo que ha progresado una barbaridad y eso es fruto del trabajo".

"La actitud y las ganas de aprender están ahí y así tiene que seguir siendo. Tiene una edad fantástica y él tiene muchas ganas de aprender y seguir mejorando", continuó el técnico hispalense.

Además, de Carlos Fernández, dijo que le encaja en su plantilla: "El año pasado también teníamos tres delanteros. Las lesiones nos respetaron tras las salidas de enero. Obedece a la idea de tener dos jugadores por posición y en alguna triplicar. También tenemos jugadores que pueden adaptarse a diferentes roles. Nos dan diferentes alternativas".

Monchi se tatuó el título de la Europa League. Y Lopetegui, más modesto, tiró de 'poesía': "Eso se lo ha hecho parte de mi familia, yo no. No soy de tatuajes, lo siento. Lo llevo dentro, lo llevo tatuado en un sitio que no se puede borrar, que es el corazón".

No obstante, el preparador sevillista quiere pasar página ya del título: "Ese periodo ya pasó. Preocupados por el día siguiente y preparar de la mejor manera los partidos, como el del Granada, que es el próximo".

¿Y cómo ve al equipo en Liga?: "Para afrontar las dificultades con fuerza y carácter, para estar preparados para los momentos complejos y muy exigentes cuando sean positivos, para seguir creciendo. Es la única manera que conozco".