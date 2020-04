"Lloré cuando Ronaldo perdió la final del Mundial"

A pesar de que solo tenía seis años cuando Francia se llevó el Mundial ante Brasil en 1998, la estrella suiza Xherdan Shaqiri desveló que no ha olvidado nada de aquel partido.

Aunque el menudo futbolista actúa como extremo, entonces sentía admiración y casi hasta devoción hacia Ronaldo Nazário. El atacante, gran estrella en aquellos momentos del fútbol, no pudo ganar el Mundial para Brasil y Shaqiri lo pasó verdaderamente mal.

"Cuando perdió contra Francia en la final del Mundial 1998, estuve llorando en casa", arrancó en la web oficial del Liverpool. "Me gustaba su estilo y su forma de jugar. Fue mi gran ídolo. Me hice su peinado del triángulo. Todo el mundo se sorprendió en el colegio, pero me encantaba", continuó.

"Ojalá pudiera conocerlo algún día. De pequeño no lo copiaba, porque cada futbolista juega de forma diferente y tiene su talento, pero era mi gran ídolo", prosiguió.

El suizo de ascendencia albanesa sacó pecho de sus logros como futbolista para concluir: "No todos pueden decir que han ganado dos Champions con equipos diferentes. Yo lo hice y también gané muchos otros títulos con el Bayern y el Basilea".