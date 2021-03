Llorente bebe de la experiencia de Ramos con España

Luis Enrique decidió llamar, para esta convocatoria, a Diego Llorente. El zaguero del Leeds United acogió la convocatoria con ilusión y con el deseo de volver a vestir la camiseta de 'la Roja'.

"Hay que agradecerle al seleccionador toda su confianza incluso en situaciones un poco ezcepcionales, como la de mi primera convocatoria en la que tenía una lesión", explicó el zaguero en una entrevista en 'Europa Press'.

A las puertas de la Eurocopa, Llorente tiene claro en quién fijarse para seguir progresando. "Ramos, aparte de ser un jugador 'top' mundial, tiene mucha experiencia y lleva muchos años en la élite. Intento absorber como una esponja todo lo que él aporta y la experiencia que te pueda enseñar", confesó.

Llorente reconoció que le gusta un estilo de juego arriesgado: "Es una seña de identidad que he tenido en la mayoría de mis equipos. Me gusta porque es atrevida, valiente y el fútbol de hoy en día exige ese despliegue y presión alta. He podido adaptarme con mis cualidades y fue uno de los motivos por los que me fui al Leeds".

"Tenía alguna referencia de Bielsa positiva y todo lo que había escuchado es cierto. Tiene una metodología muy particular y da una preferencia directa al juego en cada ejercicio de los entrenamientos, es analítico. Tiene un conocimiento del fútbol que lo transmite estupendamente bien y creo que en esta etapa voy a mejorar como jugador", sentenció el central de la Selección Española.