"Llorente está muy contento en el Atleti, no se plantea salir"

Marcos Llorente se ha ganado un hueco en el corazón de la parroquia 'colchonera'. Tras lo de Anfield llegó el parón, pero a la vuelta, el ex del Madrid ha seguido rindiendo a un nivel espectacular. Los rumores sobre su marcha comenzaron, pero su agente los ha desmentido.

En una charla con 'Radio Marca', Julio Llorente, tío de Marcos y a la vez su representante, analizó la situación de su sobrino. "Todos estamos un poco sorprendidos con que el Cholo se haya sacado de la manga una nueva posición tan adelantada para Marcos", comenzó diciendo.

"Está bien dotado para jugar en esa posición y entiende la ubicación que tiene que tener en el campo. Si todo va así, el Cholo lo seguirá poniendo ahí", añadió.

Desveló un pequeño secreto que pocos conocen, al respecto de su desempeño en el tercio ofensivo. "Esto mucha gente no lo sabe, hasta que Fernando Morientes colocó a Marcos Llorente en el Juvenil B de mediocentro, Marcos jugaba como extremo o delantero en la cantera del Madrid", reveló Julio Llorente.

Y acabó tranquilizando a los atléticos al respecto de su futuro. "Yo nunca apago el teléfono como representante. Tengo que escuchar, pero Marcos está muy contento en el Atleti y ya así me lo ha transmitido. No me planteo nada porque Marcos no se lo plantea", dijo, para finalizar.