"No opino sobre otros vestuarios, el nuestro lo protegemos"

Simeone compareció por videoconferencia, como es habitual ya en esta nueva normalidad. El técnico argentino analizó el inminente duelo que le espera ante el Barcelona, en el que podría dar la puntilla a su rival en la lucha por la Liga.

La primera pregunta versó sobre Saúl, un jugador al que Simeone no se cansa de elogiar. "Es un jugador con un poderío táctico muy grande sin dejar de lado todas las fortalezas en su juego", dijo, asegurando que el ilicitano es importantísimo para el juego del equipo.

A quien no tendrá es a Koke, cuya sanción se mantendrá. "Es importantísimo, como Saúl de los que mejor entienden el equipo por la cantidad de años que llevan con nosotros y su importancia es grande. Tenemos jugadores con otras características e intentaremos que nutran al equipo con sus características", explicó.

Se resistió, a continuación, a valorar lo que cada vez parece más claro que es una crisis de vestuario en el Barça, su próximo rival. "No opino sobre lo que pasa en otros vestuarios", espetó el Cholo.

"El nuestro lo tenemos que mantener protegido, cuidarlo y manejar las emociones de cada uno de los futbolistas, que al final es lo más importante. Juegan bien, son buenos futbolistas pero lo más importante en mi equipo es la parte emocional", contestó, a continuación.

También resto importancia al hecho de haber superado a un icono del Atleti como es Luis Aragonés, como el entrenador con más victorias en Liga. "No nos detenemos a pensar lo que va sucediendo", se limitó a decir.

"Lo peor que le puede pasar a alguien es mirar hacia atrás y creer que con eso está bien. Miramos hacia delante, transmitimos el ganar, generar esa competencia interna y ese grupo fuerte que sigue estando a pesar de irse un montón de futbolistas el pasado verano y eso es lo más importante que tenemos por delante", insistió Simeone.

"No me detengo en lo ocurrido, el fútbol es hoy y no te van a valorar por lo que hiciste anteriormente si no por lo de haces ahora. Tengo la misma ilusión que cuando cogí el avión para venir y buscamos seguir centrados en el partido a partido", añadió a su discurso el argentino.

También receló cuando le dijeron que era buen momento para ganar al Barça. "No me agarro de dinámicas, me agarro del partido de mañana. Es durísimo, uno de los mejores equipos del mundo o el mejor y nos encontraremos con extraordinarios futbolistas que llevan años seguidos ganando la Liga y no bajarán los brazos hasta el final, porque quieren ganar y son muy buenos", contestó Simeone.

Y en la misma línea, esquivó la previsible pregunta sobre Griezmann. "No veo seguido al Barcelona para abrir un comentario justo de tu pregunta. Me centro en el Atlético, que es lo más importante que tenemos", respondió el Cholo.

Lo que sí reconoció, al menos a medias, es que su Atleti llega en una buena dinámica al Camp Nou. "Cada partido con cualquier equipo importantísimo como el Barcelona nos genera ilusión, entusiasmo y mañana no va a cambiar nada en base a la ilusión del partido tratando de llevarlo siempre a donde podemos hacer daño y sentirnos bien en el encuentro", valoró.

"No me detengo en la victoria o la no victoria. Me detengo en lo que sucede en consecuencia de trabajar bien en la cuarentena, volvimos con un plan que pudimos acertar o no donde todo va a raíz de resultados y todos quieren participar", insistió, más tarde.

"Con cinco cambios nos toca aportar a todos y hemos estado cerca de que nos pudieran empatar o de ganar por más ventaja, pero competimos y es el camino que siempre tuvo el Atlético", apuntó también, al respecto.

Pero había interés en ver cómo gestionaría una situación como la del Barça, como la de Messi y Sarabia. "No te lo contaría a ti y trataría de resolverlo con naturalidad en el entrenamiento, con un café o en cualquier charla informal para sobrepasar una disputa interna", contestó.

Cuestionado por Marcos Llorente, el Cholo elogió al ex del Madrid. "No es el Messi del Atlético. Él lo sabe bien, desde la humildad su trabajo va creciendo y buscando más opciones para el entrenador y el equipo", dijo.

"Y si juega 20 minutos desde el banquillo entra como si la vida se le fuese en esos minutos y si es titular igual. Nos sentimos identificados con ese estado de ilusión. Espero que lo pueda mantener y él se siente en un buen momento, ojalá podamos acompañarlo poniéndole en el lugar que pueda rendir mejor", señaló después.

Acabó valorando los grandes cambios del fútbol antes y después del parón. "La contundencia. La que encontramos en Pamplona, en el arranque en Levante, en esa dosis de fortuna con el Valladolid donde habíamos tenido opciones de marcar, pero finalmente fue en un remate que entró justo por centímetros, en un partido trabajado como el del Alavés donde pudimos resolverlo a pelota parada donde hacía tiempo que no lo conseguíamos y eso hace que aparezca", dijo.

"El grupo está concienciado con los cinco cambios donde los que entran responden de manera brillante nos va a hacer seguir siendo mejores en este torneo que se está terminando", añadió Simeone, para finalizar.