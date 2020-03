Llorente recogió el guante tras los aplausos del Metropolitano

El Atlético empató contra el Sevilla (2-2) en un partido donde destacó la titularidad de Marcos Llorente. Gran partido del centrocampista, que se llevó los sinceros aplausos del Wanda Metropolitano.

Al centrocampista no le ha sido nada fácil, pero el público 'colchonero' le agradecía así su partido y él recogió el guante en zona mixta, donde reconoció los momentos de dificultad que ha atravesado esta temporada.

"Está claro que no es fácil darle la vuelta a este tipo de situaciones. Son muchos meses sin jugar muchos minutos. La cabeza te juega malas pasadas y hay que tener mucha positividad para trabajar y esperar a tener una oportunidad para poder aprovecharla", explicó.

También analizó así su partido: "Me ha tocado jugar de mediocentro, me siento cómodo con tal de estar en el campo y poder jugar. Cualquier posición en la que me reclame el Cholo me tendrá. Buscamos a Joao Félix entre líneas, que es capaz de buscar pases por fuera y por dentro, y le hemos encontrado bastantes veces".

Sobre el resultado de un partido que se antojaba clave por la Champions, se mostró satisfecho: "Para nada es un paso atrás. Creo que hemos tenido un final de segunda parte muy bueno. Hemos creado muchas ocasiones. El equipo ha hecho muy buenas cosas con las que tenemos que quedarnos".

"Nosotros no estamos pendientes de esas cosas. Estamos pendientes de trabajar, de lo que nos pide el mister. Dejarnos todo, vaciarnos en el campo. No pensamos en cosas de fuera, ni en la tabla", continuó cuestionado precisamente por esa pelea por la zona de Champions League.

Finalmente, Llorente se refirió a la dinámica negativa del Liverpool, que este sábado tuvo que remontar: "No los he visto, pero me han llegado las noticias de esos partidos. Esas derrotas han sido en otras competiciones, en Champions será diferente. Saldrán a tope. Tendremos que ir a por todas para lograr la clasificación".