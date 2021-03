Llorente, sobre su falta de minutos en el Nápoles: "Gattuso no confió en mí"

Fernando Llorente pasó por los micrófonos de 'El Larguero', de la 'Cadena SER', para analizar su falta de minutos en el Nápoles con Gattuso al frente del equipo.

El ahora delantero del Udinese comentó los motivos por los que cree que no pudo demostrar su calidad en el cuadro italiano: "No es fácil cuando no juegas y no te dan la oportunidad, o cuando ves que no cuentan contigo. Te sientes infravalorado. Es difícil luchar así. Intenté no bajar la cabeza, pero las oportunidades no llegaron".

Además, explicó cómo era su relación con Gattuso: "Yo tenía muy buena relación con Gattuso y siempre me trató muy bien, pero o no confió en mí o no sé... Cuando yo llegué también ficharon a otros dos jugadores y ya iban delante de mí".

Y añadió: "Yo no le doy la responsabilidad a Gattuso, porque si llega a un club donde le compran dos delanteros, es lógico que les dé confianza a ellos".