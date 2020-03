Lluis Martí confirmó que Calavera sustituirá a Maffeo

Calavera llegó al Girona como cedido procedente del Eibar con el objetivo de conquistar el lateral derecho, pero, de momento, nada de nada. Maffeo es el actor principal de este carril y no le está dejando hueco. Ante el Albacete, sí que llegará su oportunidad.

Al ser preguntado sobre quién ocuparía el lateral diestro en el duelo ante el Albacete, Lluis Martí fue cristalino: "Calavera, sin ningún tipo de duda. Entrena al 200% por ciento. Tiene mucho carácter e ilusión. Estamos convencidos que dará el nivel de Maffeo, estamos tranquilos".

Respecto a las bajas por lesión, comentó: "Rivera aún no ha podido entrenar toda la semana, decidiremos mañana (refiriéndose al 7 de marzo). Ramalho ha tenido problemas y no está disponible. Soriano sí estará, ya puede entrar. Aday, evidentemente, aún está descartado, vamos viendo día a día como evoluciona. No sabemos el tiempo de baja".

Su análisis sobre los manchegos fue el siguiente: "Después del cambio de entrenador, no ha perdido, ha marcado en los cuatro partidos con un juego menos vistoso, pero muy intenso, muy directo. Es uno de los equipos que más centra. Serán directos, buscando la segunda jugada, pero lo hacen muy bien. Trataremos de adelantarnos en el marcador y ganar el partido".

Tiene en mente la clave para subir a Primera: "Lo que nos da para subir directo es ganar mañana y después el siguiente. No pensamos en empatar fuera, sería un error. Solo pensamos en el Albacete y, a partir de ahí, preparar el próximo para sumar de tres en tres. Es lo único que nos interesa".