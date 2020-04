Lluvia de críticas a Tévez por decir que pueden vivir seis meses sin cobrar

Carlos Tévez afirmó que un jugador en Argentina puede quedarse sin cobrar entre seis meses y un año para paliar los efectos del COVID-19, unas palabras que fueron duramente criticadas.

Luis Salmerón, delantero de Los Andes, fue uno de los jugadores que alzó la voz. "Lo digo siempre, a la hora de hablar y ponernos la bandera del Pueblo somos todos genios, de boquilla o por las redes sociales", explicó en sus redes sociales.

"A la hora de actuar son pocos, y no todos los jugadores de fútbol viven seis meses sin cobrar un sueldo. Que le avisen a Tévez que en el Ascenso hay jugadores que viven al día con sus sueldos", añadió.

A Salmerón le siguió Federico Presedo, de Atlanta. "Quiero contarte un poco la realidad de los jugadores del Ascenso, ya que capaz no te informaste o las cosas que te cuentan no son correctas", empezó hablando a Tévez.

"En principio te voy a decir que no, no podemos vivir seis meses o un año sin cobrar, se nos haría imposible. Los sueldos del Ascenso no son lo mismo que lo que seguramente estés ganando en Boca. Nuestros sueldos son muy variados, a muchos ni siquiera les alcanza para vivir", aseveró.

"Te lo digo con muchísimo respeto, pero para a próxima trata de no generalizar, habla de los jugadores de Boca, que son los que representas, y no de todos los jugadores", sentenció.