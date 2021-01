Lo dan por hecho, pero Klopp pasa: "¿Wijnaldum, al Barça? Nada que decir"

En Inglaterra, se da por hecho que, en verano, Wijnaldum fichará por el Barcelona. El medio 'Mirror' insiste en que el neerlandés se pondrá a disposición de su compatriota Ronald Koeman cuando termine su contrato con el Liverpool en junio. A Klopp le preguntaron por ello y se desentendió.

"No tengo nada que decir sobre esto. He dicho muchas veces que me gusta como persona y jugador. Por eso, no hay nada más que decir realmente. No se trata de buenas o malas noticias, sino de lo que es. Si hay alguna decisión al respecto, la conoceréis. Al margen de esto, no hay nada más que decir", dijo en la previa al duelo con el Manchester United.

No es la primera vez que se habla de una posible contratación del centrocampista por parte del club de la Ciudad Condal. Se antojará vital que, como indica la fuente mencionada en el primer párrafo, tenga lugar en unos meses, pues ya hubo que descartar a Eric García por problemas económicos.

Entretanto, Wijnaldum sigue siendo importante en el Liverpool. Lejos de haber sido apartado por su supuesta intención de abandonar el plantel en cuanto finalice su vinculación, ha participado en 24 encuentros de los que fue titular en 20 en lo que va de curso.