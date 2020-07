"Lo de Bale es una falta de respeto y profesionalidad"

Ver a Gareth Bale sentado en la grada en los partidos del Real Madrid se ha convertido en habitual en las últimas semanas. A ello se le unen ciertas actitudes criticadas por Dimitar Berbatov.

"Cuando lo vi flipé. No me creía que estuviera ahí, poniéndose la máscara como si estuviera durmiendo. De ninguna manera puedo apoyar algo así. Muestra una falta de profesionalidad y respeto hacia el Real Madrid. Se ha pasado de la raya", dijo el embajador de 'Betfair'.

Berbatov se declaró admirador del galés, pero no de su actitud. "Yo sufro porque Bale no juegue porque me encanta. No puedo sentir lo que siente ni ponerme en su lugar, pero ese tipo de reacciones es ir demasiado lejos, y creo que tiene que encontrar una solución. Todo eso no es bueno ni para él, ni para el Real Madrid. Sinceramente, no entiendo nada", añadió.

"Si yo fuera un hincha del Real Madrid y viera algo así, a un jugador faltando el respeto a mi club, estaría muy molesto. Creo que lo mejor es que se vaya. Que busque una cesión o un club que lo compre. Lo que hizo parecía que fue una muestra de poder. Que estaba en plan: 'Me importa un pimiento que juegue o no, haré lo que me dé la gana', y eso no me parece nada bien. No apoyaré actitudes así", criticó Berbatov.

Pasó el búlgaro de lo malo, a lo bueno, Zinedine Zidane. "Se merece una estatua en el Bernabéu porque lo que ha conseguido con el retorno de la competición es alucinante. Me encanta, el tío tiene un aura casi divina. Era top como jugador y ahora lo sigue siendo como entrenador", explicó.

"No olvidemos que el curso arrancó con el equipo no muy bien y la gente preguntándose si debería seguir. Debe de estar descojonándose de risa. Es un entrenador a la altura de los más grandes. No todo el mundo puede ser técnico del Real Madrid y Barcelona. Tienes que saber cómo manejar un vestuario así, pero que los jugadores sepan también que tú eres el jefe y que tu palabra va a misa", aclaró.