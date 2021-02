"Lo de Casemiro no era amarilla, pero la roja nos arruinó el partido"

La ida de octavos de Champions League entre el Atalanta y el Real Madrid dio mucho de qué hablar en lo que al arbitraje se refiere. Gasperini, en su última rueda de prensa, previa al encuentro de Serie A contra la Sampdoria, volvió a analizar qué ocurrió en Bérgamo.

"Once contra once habría sido otro enfrentamiento, nos lo arruinó. ¿El Madrid va a recurrir la amonestación a Casemiro? (la solicitud fue rechazada) Hace bien, no era amarilla, no le tocó. Eso sí, quisiera saber cuántas cosas deberíamos recurrir nosotros”, aseguró.

Sobre Ilicic, a quien sustituyó a la media hora de introducirle con bronca incluida, dijo: "No le dejaré jugar más en estas condiciones. Tendré que verlo muy bien en el entrenamiento para que pueda volver al campo. Se habla demasiado de él, pero el equipo está bien también sin su ayuda".

Preguntado por si sus pupilos arrastran demasiada carga física, explicó: "Jugar con uno menos ante el Madrid durante más de 70 minutos pasa factura, pero el partido con la Sampdoria es demasiado importante. Son los últimos compromisos antes de que el calendario empiece a darnos algo de descanso para recuperar mejor".