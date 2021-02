"Lo de Figo fue una traición nocturna y con alevosía"

El Madrid de los 'Galácticos' fue un equipo para el recuerdo. Sin embargo, el propio nombre no gustó en la plantilla blanca de aquella época, tal y como se pudo observar en el primer episodio del documental de 'ESPN' que busca revelar los secretos de aquel mítico vestuario.

"No nos gustaba la palabra de los 'Galácticos', nos hacía mucho daño", dijo Fernando Hierro. Varios aseguraron que justo ese tipo de mote creó mucha rivalidad en los otros equipos y aficionados que no siempre fue sana.

Sobre el fichaje de Figo por el equipo blanco, Valdano fue tajante: "Florentino es un gran seductor de hombres". Momentos después, el presidente de Barça en aquel momento, Joan Gaspart, echó leña a fuego: "Fue una traición nocturna y con alevosía".

También hubo tiempo en la primera parte de esta producción de hablar del traspaso de Zidane, que militó en el club como jugador entre 2001 y 2006.

"Cuando la gente de la Juventus se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, ya era demasiado tarde. Zidane y su entorno habían decidido fichar por el Madrid. 'Zizou' era una obsesión para Florentino", aseguró Valdano.

Por último, Roberto Carlos habló sobre su asistencia al actual míster blanco en la final de Glasgow. "Sabía que había un jugador del Madrid cuando mandé el centro, pero no sabía que era Zidane", dijo el brasileño y Solari, ex entrenador 'merengue' y ex futbolista, remarcó: "La pelota justo le tenía que caer a él para hacer el gol".