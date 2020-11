"Lo de Mbappé no es grave, pero no queremos riesgos"

Thomas Tuchel analizó el choque ante el RB Leipzig, en el que su PSG tendrá muchas bajas. Una de ellas será la de Kylian Mbappé, aunque Tuchel descartó que sus problemas físicos sean graves.

"Tiene una pequeña lesión y no jugará. No es algo grave, pero no hemos querido correr riesgos. Es una pena que no esté", dijo el técnico alemán.

Tuchel sabe que se la juegan y en un escenario complicado como es el Red Bull Arena de Leipzig: "Tenemos que demostrar que somos un equipo. No será difícil adivinar los once que jugarán".

"Este doble encuentro contra el RB Leipzig será decisivo. Sabemos en qué situación estamos ahora mismo en Europa y tenemos que intentar darle vuelta", concluyó el técnico, cuestionado en el PSG.