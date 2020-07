"Lo de Messi es falso... ni en el mundo de fantasía"

Todo apunta a que Leo Messi no acabará finalmente en el Inter de Milán. El mismo Antonio Conte, entrenador del Inter, calificó esa operación como una noticia "totalmente falsa".

"Lo de Messi es totalmente falso. No crean en noticias falsas. No se unirá. Ni en el mundo de fantasía", señaló Conte, que no necesitó decir nada más para no volver a ser cuestionado sobre el astro argentino.

Conte habló en rueda de prensa tras la victoria por 0-3 sobre el Genoa. Y el italiano siguió la línea del director deportivo del club 'nerazzurro', Beppe Marotta, que señaló que "no es el objetivo" su fichaje.

Los rumores cogieron fuerza en las últimas horas debido a la mala relación del jugador con la directiva del FC Barcelona. De momento, tiene un año más de contrato y el club azulgrana se pondrá manos a la obra para prolongar su vinculación.

Además, la llegada de Messi al Inter se sustentaba en la información que indicaba que el padre se compró una casa en Milán. Y también la posibilidad de volver a juntar en la misma competición liguera a Messi y a Cristiano Ronaldo.