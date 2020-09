"Lo de Messi no es un calentón, es algo meditado y tendrá sus razones"

Juan Carlos Unzué es una de las voces más autorizadas para hablar no solo sobre el Barcelona, sino sobre Leo Messi y el resto de jugadores. En una entrevista con la cadena 'SER', dejó claro que su deseo de irse no es un calentón y que, si acaba quedándose, no habrá problema alguno.

"Lo que sí creo es que la decisión que ha tomado no es un calentón, es algo meditado y seguro que tiene sus razones, por lo que lo conozco lo tengo claro. me ha parecido sorprendente porque yo creía que la carrera de Messi la iba a terminar en el Barcelona. Quiero pensar que la decisión que ha tomado no ha sido nada fácil para él", afirmó.

"Si se queda, no será un problemón, él va a seguir con toda la ambición que tiene desde de los 16 años, es más fuerte su ambición, ganas de ganar y de hacer disfrutar a la gente que si se queda más o menos contento. Yo creo que lo primero que le va a priorizar es un proyecto que lo motive y lo haga ganar", añadió.

"Cuando se retire, valoraremos en su justa medida el hecho que se haya mantenido en el 'top 1' tantos años. Para el nivel de jugadores que hemos tenido en el Barça, yo creo que aquel vestuario no era un vestuario difícil por haber ganado lo que habían ganado, he estado en vestidores que han ganado el 10% que ellos y eran más difíciles de llevar", concluyó.