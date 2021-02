"Lo de Neymar no es provocación, él ama el fútbol"

El PSG tiene una baja más que importante para medirse al Barça en el Camp Nou. Se trata de Neymar, que sufrió una lesión ante el Caen y eso le hará perderse el primer envite en el Camp Nou.

Pochettino, a su paso por 'El Transistor', se refirió al asunto y lanzó un mensaje: "Justo antes de la lesión íbamos a hacer el cambio. Por su juego, muchas veces recibe entradas de más, quizá los árbitros debieran aplicar el sentido común y protegerlo un poco más. Neymar disfruta con el balón en los pies. No es una provocación, él ama el fútbol".

Respecto a la ausencia del brasileño para el primer duelo frente a los 'culés', el de Murphy aseguró que la baja es demasiado importante. "Ney está muy triste, le hacía mucha ilusión volver a Barcelona, jugar contra el Barça, esta competición le gusta mucho; es una gran pérdida para nosotros. Esperamos contar con él para el partido de vuelta, pero dependerá de la evolución de la lesión", espetó.

"Desde París no se ha faltado el respeto a nadie por Messi"

Por otra parte, el técnico argentino habló del 'caso Messi'. Después de todo el lío con el burofax, PSG y City, entre otros equipos, se posicionaron para intentar fichar al rosarino. Al final, el '10' decidió continuar una temporada más y puede que esta sea la última como 'culé'.

El conjunto parisino pretende echar sus redes sobre el '10' y en 'Can Barça' se sienten muy molestos. De hecho, 'France Football' llamó la atención estos días al publicar una portada con Leo vistiendo los colores del cuadro galo.

Por ello, Pochettino quiso aclarar las cosas: "Desde París no se ha faltado el respeto a nadie. A Di María le preguntan, te gustaría jugar con Messi... Pues que quieres que te conteste. No por eso estás faltando el respeto al Barcelona, no saquemos las cosas de contexto".

"Se ha generado una situación difícil de entender, que un jugador hable de un compañero de Selección y hable de que les gustaría estar juntos, creo que es algo válido", añadió.

En relación a la figura del 'crack' argentino, esto dijo el técnico del PSG. "Messi es una máquina, un animal competitivo. Alguna vez en los derbis he hablado con él y teníamos buena relación", afirmó.

Por último, Pochettino, que afirmó que el Barça no le llamó el pasado verano, se refirió a un hipotético futuro en el banquillo del Madrid. "En mi contrato no hay ninguna cláusula por si me llama el Madrid. Estoy muy feliz en el PSG y ojalá pueda estar muchos años. Si me preguntas si algún día me gustaría entrenar al Real Madrid, qué entrenador te diría que no le gustaría entrenar a uno de los mejores clubes del mundo sino el mejor", concluyó.