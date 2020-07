El nuevo entrenador del Valencia, Javi Gracia, señaló este martes, en el acto de su presentación, que se considera afortunado de haber llegado a un club como el valenciano y aseguró que confía en sus posibilidades para hacer un buen trabajo y poder seguir en la entidad más allá de los dos años que ha firmado.

"Tenía verdadero interés por venir al Valencia y se dieron las circunstancias de que el club valorara que yo era el indicado. Llegamos a un acuerdo y estamos aquí para el comienzo de algo que espero que sea bueno y duradero. Estoy en un sitio excepcional, soy un afortunado de entrenar a este club. Pero si estoy aquí es gracias a mis anteriores equipos y jugadores", apuntó el técnico pamplonés.

"Me gustaría cumplir y extender mi contrato y ayudar a que el club siga creciendo y llegando a conseguir posiciones altas y títulos si somos merecedores de ello. Quiero que el aficionado sienta el proyecto como suyo y se una. Espero que la problemática del covid nos permita pronto convivir con nuestra afición juntos en Mestalla", añadió.

El ex preparador del Watford también habló de la situación de varios miembros de la plantilla e hizo especial hincapié en Dani Parejo y Ferran Torres, cuyo futuro en el club está en entredicho.

"Lo de Parejo es un tema que está manejando el club. Tenemos fecha de vuelta para la plantilla el día 10 y veremos cómo están los acontecimientos por entonces. En cuanto al futuro de Ferran y otros jugadores, voy a transmitir al propietario lo que creo que es importante para el equipo", expresó.

El entrenador no quiso marcar el objetivo de su equipo de alcanzar posiciones de Liga de Campeones, ya que señaló que "no hay mayor ambición que tratar de ganar todos los partidos. Decir que vamos a quedar en una posición u otra no nos ayuda a llegar a ningún sitio"

"Hay que ser ambicioso en el trabajo y en la exigencia del día a día y crear las condiciones necesarias para que luego las cosas se den. Hay que ser moderado en las expectativas, cargarnos con una mochila desde el inicio, que no nos corresponde, no nos va a ayudar", aseguró.

Gracia no quiso entrar a valorar qué aspectos debe mejorar respecto al Valencia de la pasada temporada, por respeto a otros profesionales, aunque sí que dijo que le gustaría que su equipo fuera "intenso, agresivo en campo contrario con balón y sin él. Dominar los partidos con y sin posesión, tener equilibrio en ataque y defensa. Me parece fundamental ese equilibrio y ser un equipo ofensivo, con balón y sin balón".

"No me preocupa solo el aspecto defensivo, hay una serie de datos que te indican que para estar en situaciones altas tienen que ser mejorables y te está indicando una parte del juego en la que hay que incidir y mejorar. Ofensivamente también me gustaría crear más oportunidades, hacer más daño y defender mejor el balón parado. Todo es mejorable", recalcó.

Sobre la pretemporada ante la atípica situación actual reseñó que "hemos diseñado la mayor parte en casa y en buscar una serie de partidos y vamos a ver hasta donde se nos permita por todo lo relativo al COVID-19. Nos falta cerrar algunos partidos en función de cómo evolucione todo".

Por su parte, el presidente del club, Anil Murthy, también deseó que el técnico esté en el club más años de los firmados y reconoció que "hemos hablado con muchos entrenadores, valorado la opinión del área deportiva y elegimos a Gracia por su experiencia, conocimiento de LaLiga, humildad, ambición y consenso de trabajo en equipo".

"Entiende que viene a un proyecto para reconstruir un equipo fuerte, en el que haya un equilibrio de jugadores con experiencia y jóvenes. Es un profesional valiente y capacitado para dar a esos jóvenes la oportunidad. Le he visto convencido de devolver al Valencia al lugar que le corresponde. Seguro que con humildad y trabajando todos juntos volveremos a dar alegrías a todos los aficionados", concluyó.