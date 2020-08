"Lo de Suárez no se hace así, no son las formas"

No cesan las reacciones de gente del fútbol criticando al Barcelona por las maneras en que comunicó a Luis Suárez que no entra en los planes de Ronald Koeman. El último de ellos ha sido una institución como Rubén Sosa, que salió en defensa de su compatriota.

"Creo que no se hace así, no son las formas. Creo que se tiene que respetar lo que él ha dado en el Barcelona, que fue muchísimo, como jugador y como persona", aseguró en declaraciones que recoge 'AS'.

Incluso puso como ejemplo los recientes esfuerzos que hizo el delantero charrúa para llegar disponible al final de temporada con el equipo. "Cuando el equipo estaba mal, él se entrenó para volver cuanto antes con el grupo", aseguró.

Pero ahora toca un nuevo futuro para Luis Suárez. Y a Rubén Sosa le hace ilusión que sea en alguno de los equipos que él defendió en la Serie A: "Me encantaría que fuera a Italia".