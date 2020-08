"Lo del 2-8 no puede ser: tiene que haber cambios"

La reestructuración del Barcelona ya tiene comandante de forma oficial: Ronald Koeman. Josep Maria Bartomeu le acompañó en el día de su presentación oficial, en el que dio una amplia rueda de prensa. Trazó las líneas maestras de su equipo, uno en el que todo aquel que demuestre compromiso tendrá oportunidades.

"Si hay que cambiar cosas, las cambiaremos. Pero, para ello, hay que tener comunicación con los jugadores. Está claro que tiene que haber cambios respecto a lo que vimos contra el Bayern de Múnich porque esa no es la imagen que los socios quieren ver. Un jugador tiene que estar contento y feliz de llevar la camiseta del Barça y esto tienes que demostrarlo", explicó, tomando como base la dura caída en Champions League.

"A partir de ahora, a trabajar hacia donde tiene que estar el Barcelona, que es arriba del todo. Vamos a dar todo lo que tenemos: es nuestro oficio, nuestro trabajo y junto a jugadores que todavía tienen mucha calidad. Vamos a trabajar para hacer un equipo fuerte. La imagen del otro día no es la que nosotros queremos, ni yo, ni el presidente, ni los directivos ni nadie. Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio. El Barcelona sigue siendo el club más grande del mundo", dijo a modo de inicio de la transición dulce.

'Tema Messi': Koeman cuenta con él... si Leo quiere

Pero, para llevarla a cabo, tendrá que haber salidas. La más sonada sin duda alguna sería la de Messi. "No sé si tengo que convencerle. Claro que es el mejor jugador del mundo y al mejor jugador del mundo lo quieres tener en tu equipo. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque Messi te gana partidos", aseguró el técnico.

"Si le sacas el rendimiento que siempre ha demostrado, estaré contentísimo si quiere quedarse. Además, tiene contrato: es jugador del Barcelona. A partir de hoy, hay que hablar con él, es capitán del equipo. Vamos a hablar con varios jugadores. Ojalá siga más años aquí", añadió.

Pero los periodistas le insistieron, así que tuvo que repetirse: "Creo que son cosas privadas entre un jugador y el entrenador. Hablar sobre lo que él piensa del Barcelona o si quiere seguir y, claro, yo soy entrenador para tomar decisiones, pero no por él ni por otros jugadores. A Messi le falta un año de contrato, así que es jugador del Barcelona".

Habrá salidas, pero todavía no hay nombres

"Nosotros lo que tenemos que hacer a partir de hoy es buscar lo mejor para el club. Tema jugadores: hay que buscar la plantilla más fuerte que sea posible. Ya sé que hay jugadores que, a cierta edad, podéis tener dudas sobre su rendimiento, pero yo creo que hay que respetar a todos los jugadores", aseveró sobre la 'operación salida' que se espera.

"Hay jugadores que tienen contrato. Lo primero es hablar con ellos y, después, si hay más cosas -se refiere a salidas u ofertas jugosas-, no voy a hablar de lo que tienen, lo que quieren... por respeto a ellos. En principio, no hay que cambiar la columna vertebral. Un jugador con más de 30 años no está acabado", completó.

"Si tiene hambre de darle el máximo al club, eso es lo más importante. También hay gente de 20 a la que le falta hambre y trabajo para sacar el máximo rendimiento. Lo que tenemos que hacer es buscar el mejor equipo para ganar partidos y, claro, te hablo de jugadores porque solo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí. Si no quieren estar aquí, que le digan al club que no están contentos. Quiero trabajar con gente que quiera dar el máximo", dijo además.

Respecto a las llegadas, Koeman evita a Coutinho y Van de Beek

Koeman dejó claro que no quiere hablar de fichajes. Dijo que su prioridad es mirar lo que hay actualmente en la plantilla del Barça. Sabe que le hablan de un jugador del Ajax, de Van de Beek, compatriota suyo, "pero hay mucho más, así que ya veremos".

Y esquivó hablar sobre Coutinho: "Es un jugador del Barcelona y, si hay que tomar decisiones, las vamos a tomar. Sé que, a partir de ahora, tengo más tiempo de conocer mejor a los jóvenes que hay y a él. Creo que es un momento para dar posibilidades a los jóvenes y creo que soy holandés en ese sentido: no tenemos ni una duda de poner a gente joven".

¿Y qué pasa con De Jong?

El entrenador explicó que no estuviera a su máximo nivel: "Yo llegué al Barça con los años que tiene De Jong y es algo complicado. No ha jugado en la posición en la que ha jugado conmigo antes y en la Selección Holandesa. Hay que buscar la mejor posición donde el jugador se sienta cómodo porque así es como sacará su mejor rendimiento. Esto puede ser para De Jong y para otros jugadores".

"Triste" por el 2-8, que quiere usar como punto de inflexión

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron por la abultada derrota en Champions League: "Estoy muy triste, como todos los 'culés'. Una derrota tan amplia no puede ser ni contra el Bayern de Múnich, no es la imagen que queremos. Vamos a tener días diferentes después de ese día triste y ojalá celebremos que lleguen nuevos días".