"Lo del Arsenal con Özil es un tema personal"

La situación de un jugador como Mesut Özil en el Arsenal es incomprensible para cualquier aficionado al fútbol y también para leyendas del propio conjunto londinense.

Arsène Wenger, mítico ex entrenador de la entidad 'gunner', no dudó a la hora de exponer su asombro por lo que está pasando alrededor del talentoso jugador germano.

"No sé lo que pasa a diario en el Arsenal, pero lo siento, Özil es campeón del mundo y es un jugador increíble", comenzó explicando el francés en 'Sky Sports'.

"¿No estará en la Europa League? No sé por qué no está jugando ahora, pero Mesut es un jugador excepcional. Lo que está pasando entre él y el club en este momento es personal, no se basa en el deporte". añadió Wenger.

Por último, el galo lanzó nuevamente un capote a Mesut y su estilo de juego. "Los jugadores creativos son perfeccionistas, un poco más sensibles y, a veces, hay que animarlos porque, por supuesto, si quieres intentar un pase arriesgado, tienes que tener confianza", sentenció.