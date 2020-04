"Lo del Barça no me ha sorprendido y aún no lo hemos visto todo"

La crisis estalló en el Barcelona con la dimisión de varios directivos y los análisis y opiniones se están sucediendo. Una de las últimas es de Jaume Roures, administrador único de Mediapro, que concedió unas palabras a 'Catalunya Radio' para tratar varios temas.

"No me ha sorprendido. Ya había quedado claro cómo trabajaba esta directiva. Y aún no lo hemos visto todo. Esto es un elemento de corrosión total de relaciones entre el equipo y los dirigentes. Si eres capaz de gastante un millón de euros para maltratar a los que tienes en contra...", aseguró.

"Y se parcializan los contratos. Esto no se puede hacer sin la firma del consejero delegado y él no se tira a la piscina sin el consentimiento del presidente. Todo el mundo sabe que estas cosas acaban saliendo", añadió el máximo mandatario de la empresa.

Sobre cómo reanudar el campeonto, afirmó: "Es una polémica gratuita. Sí se pueden jugar los once partidos que quedan porque son sin público. No se puede jugar en menos de 72 horas, pero sí que puede haber partidos todos los días de la semana en dos franjas horarias".

"Los clubes deben realizar un trabajo previo para ponerse físicamente a tono. Además, todo, a nivel sanitario, debe estar bien de forma estricta. Dentro del desconocimiento, debemos trabajar para que en julio y en agosto se pueda volver a jugar. Mi esperanza es que sea en julio o agosto", agregó.

Respecto al mercado de fichajes, analizó: "No creo que la próxima campaña los equipos españoles puedan hacer fichajes multimillonarios. La situación económica obligará a los directivos a no hacer las tonterías que hacían hasta ahora. Esto se ha acabado. En los fichajes, el efecto será inmediato".

"A corto plazo, es muy complicado que todo vuelva a la normalidad y debemos hacernos a la idea de que, antes de julio y agosto, será complicado porque los equipos deberán hacer una pretemporada para después jugar lo que resta de LaLiga", añadió.