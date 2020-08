"Lo estamos pasando mal, no hay más margen"

El coronavirus sigue afectando a algunos campeonatos, como el caso del argentino. No hay fecha prevista para el regreso y eso preocupa y mucho a los clubes.

En Atlético Tucumán entienden que hay que volver cuanto antes porque la situación es cada vez más insostenible.

"Lo estamos pasando mal... Cinco meses sin entrenar no es normal para un entrenador, para un jugador... No hay más margen para no entrenar", dijo Zielinski en 'TyC Sports'.

Asimismo, el técnico del 'Decano' continuó en la misma línea: "Será el 10 de agosto u otra fecha, pero ya la cosa con su debido cuidado y buen protocolo se tendría que empezar".

Por último, el 'Ruso' fue crítico con la actitud de River cuando decidió no jugar contra ellos. "No se comportó como debería. Tendría que haber jugado y después ya se hubiese trabajado en suspender el fútbol", concluyó.