"Lo más importante es que Bale sea feliz aquí"

La llegada de Gareth Bale al Tottenham ha sido una de las grandes incorporaciones de este mercado estival en la Premier League, aunque el galés no ha podido todavía volver a enfundarse la camiseta de los 'spurs'.

El de Cardiff llegó lesionado y hay una gran expectación por saber la fecha de su regreso. José Mourinho, técnico del cuadro londinense, fue cuestionado por la misma y dejó claro que el club irá con mucha calma en este aspecto.

"Las decisiones que vamos a tomar serán por el bien del equipo y por el bien del jugador", comenzó relatando un entrenador de Setúbal que hizo especial énfasis en la felicidad de un Bale al que llamó por error Gary.

"El equipo es lo más importante y Gary... Gareth está aquí para ayudar al equipo, igual que nosotros a él. Es muy importante que esté feliz esta temporada con nosotros", explicó.

Por último, Mourinho habló sobre cómo ha vivido este parón internacional. "He echado de menos las ruedas de prensa. No, es broma. He echado de menos a los jugadores. Ha sido el primer día en que todo el mundo estaba de vuelta. Este domingo tenemos un gran partido y empieza una nueva fase de la campaña", sentenció el luso.