"Lo más lógico es que se dé por perdido el año"

Las dos próximas jornadas de LaLiga SmartBank quedaron aplazadas ante el riesgo de contagio de coronavirus y en el fútbol español se comienza a especular con la posibilidad de que la competición se diese por finalizada.

Si esto sucede, el Deportivo de la Coruña sería uno de los equipos que descienda a Segunda División B, ya que en estos momentos se encuentra en la zona roja y ha estado durante la mayor parte de la primera vuelta en la última posición de la tabla.

El técnico del combinado de Riazor, Fernando Vázquez, atendió a los medios de comunicación este viernes en una rueda de prensa en la que los periodistas hicieron las preguntas por internet.

"Hay varios asuntos sobre la posibilidad de que acabe la competición y no se vuelva a jugar. No me parece justo que acabe la competición ahora. ¿Clasificación de la primera vuelta?", comenzó el gallego.

Fernando Vázquez ve injusto que se diera LaLiga SmartBank por finalizada: "No hay nada escrito que diga eso, lo mas lógico es que se dé por perdido el año. Que comenzase de nuevo la temporada será lo mas real, no veo las otras opciones viables. Para mí sería un año perdido y empezar de nuevo todos, lo más justo".