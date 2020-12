"Lo mejor es que España no juegue en el Camp Nou"

Este lunes 30 de noviembre fue testigo de la presentación de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona. El antiguo dirigente 'culé' mostró a todos las primeras pinceladas de su proyecto y no eludió ninguna cuestión.

Entre las mismas, el catalán fue cuestionado sobre la posibilidad de que la Selección Española juegue en el Camp Nou, algo que prefiere evitar ya que no se dan las condiciones ideales para ello.

"Luis Rubiales, presidente de la RFEF, es una persona inteligente que sabe que lo mejor para la selección es jugar donde tiene más apoyo, como Sevilla, Valencia, Madrid... y quizá este no sea el lugar más adecuado. Que la Selección Española no juegue en el Camp Nou es la mejor decisión porque la situación no reúne las condiciones más positivas para que lo haga", aseguró.

De igual forma, Laporta aludió al independentismo y el posicionamiento del Barça durante su acto de presentación y evitó cualquier tipo de polémica en un día tan señalado para él.

"La voluntad no es entrar en polémica. No renuncio a lo que pienso y siento, pero el Barça tiene la grandeza de poder estar defendiendo derechos de Cataluña y a la vez integrar y respetar a todos. Dentro del Barça que propongo cabe todo el mundo. Y en el caso de Tebas, le diré que 'tothom' es todos", sentenció.