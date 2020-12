"Lo mejor es que Pogba se vaya; Zidane podría recuperarlo"

Dimitar Berbatov ha comentado la situación de Paul Pogba tras las últimas declaraciones de Mino Raiola, en las que asegura que la relación con el Manchester United está totalmente acabada.

"Yo le deseo lo mejor a Pogba y lo quiero ver regresando a su versión más decisiva porque es un buen chaval. Quizá juntarse con Zidane podría ser una buena manera de reiniciarse. Estoy seguro de que para Pogba sería magnífico, porque 'Zizou' jugaba en su misma posición y era el mejor en ese puesto. Podrían hablar y generar una conexión especial", ha asegurado el embajador de 'Betfair'.

Berbatov ha comentado, además, que Zidane influiría positivamente en Pogba al ser también francés y haber estado en la misma situación: "Zidane es francés y eso ayuda. Son pequeños detalles, pero Zidane ha estado en la situación de Pogba y podría sacar lo mejor de Paul para intentar ser el mejor centrocampista del mundo como lo fue Zidane".

Para terminar, el ex futbolista prefirió ver a Pogba fuera del Manchester United si está infeliz en el club inglés: "Si es verdad que es genuinamente infeliz, si continúa quedándose fuera de las alineaciones entonces sí creo que lo mejor es que se vaya del Manchester United. No creo que Pogba supiera lo que Raiola iba a decir porque es embarazoso para el futbolista. Nos olvidamos de que Raiola trabaja para Pogba y no al revés y los representantes tendrían que hacer lo que digan sus jugadores".