"Lo mejor para Mayoral es seguir en el Levante"

La crisis del coronavirus tiene en jaque a todos los mortales del mundo del fútbol y el Levante no iba a ser menos. Manolo Salvador, director deportivo 'granota', repasó la situación del club en 'AS' y trató de tranquilizar pese a las dificultades.

"Está siendo algo muy negativo. Ahora se está diciendo que no va a haber público, también nos compete el tema que están quitando la publicidad de las camisetas de las casas de apuestas. Todo eso es dinero que entra en el club y que te puede repercutir económicamente. A día de hoy no tenemos un presupuesto marcado ni ha llegado el protocolo de LaLiga", reflejó en este sentido.

No obstante, incidió en que esto no es algo exclusivo del Levante: "Estamos todos los equipos igual, con más de 30 jugadores con contrato y a día de hoy es complicado incluso ceder a los jugadores. Todos están igual que nosotros. Va a ser un año más complicado. Vamos a tratar de cuadrarlo y competir para hacer una buena temporada, si no empiezan a pagar cláusulas..."

Esto último es una preocupación extendida en el Levante. Salvador quiso tranquilizar, pero dio a entender que no se podrá competir ante peces grandes: "A nosotros se nos ha transmitido que, en principio, no hay una necesidad imperiosa de vender. Eso lo principal. Pero sí que es verdad que por respeto al club o por compromiso con el club, si hay una oferta irrechazable, como el caso de Lerma, que a lo mejor no te puedes remitir a la cláusula directamente, pero es irrechazable porque al final el jugador quiere salir, la tendremos que aceptar".

"Mi idea es que no saliera nadie, eso es lo que yo quisera, pero es que de los que todos sabemos como Campaña, Bardhi o Aitor, si sale uno no hay otra cosa que hacer y se entiende. Pero conociendo al club y al consejo de administración desde hace muchos años no creo que se desmantele la plantilla", añadió en ese sentido.

Otro nombre propio que trató fue el de Borja Mayoral. "Según tengo entendido yo, se está hablando de equipos pero no hay ninguna oferta en firme por él. A día de hoy tampoco sé cómo está con nosotros", señaló Salvador.

"Para nosotros sería un jugador importantísimo si consiguieramos que se quedara. Si no, lo entendemos. Ha finalizado muy bien la temporada y es normal que por su juventud y proyección tenga ofertas. Pero yo creo que lo mejor es que se quedara otro año aquí y seguro que iba a mejorar mucho más", añadió.

De momento, se conoce que Borja Mayoral habría elegido irse a la Lazio, que ya tendría el 'o.k.' del jugador según 'La Gazzetta dello Sport', lo que dejaría en chino las opciones del Levante de quedarse al delantero.