Lo primero que dijo Casillas a dos compañeros tras su infarto

Óliver Torres, que ahora defiende la camiseta del Sevilla, ha contado lo que le dijo Iker Casillas cuando fue a verlo al hospital cuando se estaba recuperando del infarto sufrido.

El centrocampista fue el primero en ir a ver al portero junto a Adrián y Casillas les dijo que tenían que estar trabajando en el partido del fin de semana.

"Siempre le digo con buen humor que tiene que tener buenos recuerdos de mí por ser el primero en ir a verle. Según nos vio entrar nos dijo: '¿Qué hacéis aquí si hay partido el fin de semana?'. Le dijimos que necesitaba compañía, pero creo que nos mandó a casa porque no tenía conciencia de que era algo tan grave", contó en 'O Jogo'.

Casillas les aseguró que a partir de ahora iba a aprovechar mucho más la vida y la iba a vivir al máximo. "Dijo que iba a poner la música a tope en el coche y que iba a disfrutar viendo el mar. Iker siempre ha sido una gran persona y soy un privilegiado al haber compartido momentos con él. He aprendido mucho", continuó.

Además, el jugador del Sevilla recordó los últimos momentos antes de sufrir el infarto. "Estábamos en el entrenamiento e Iker no se encontraba bien por algo que no me di cuenta, pero tampoco pensaba que iba a ser algo complicado. Al final del entrenamiento, el doctor habló con nosotros y nos lo dijo todo. En ese momento te entra algo por el cuerpo que te deja muy mal".