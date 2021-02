"¿Lo que dijo Di María de Messi? No hablo, que luego se me malinterpreta"

Ángel di María cree que "hay muchas probabilidades" de que Messi firme con el PSG, pero Mauricio Pochettino, entrenador del equipo, quiso ser cauto en la rueda de prensa de después de vencer al Nîmes. Rehusó comentar la valoración de su pupilo.

"No voy a hablar ni tampoco comentar lo que dicen mis jugadores. Ya saben que mis palabras se malinterpretan y luego llegan a otro país de una forma que a lo mejor se toman en un mal camino. Tengo que estar enfocado en tratar de mejorar a este equipo y lograr los objetivos", aseguró.

En caso de que 'El Fideo' tenga razón, la directiva francesa trataría de hacerse con Leo de forma gratuita. Acaba contrato en junio y, después de que se filtraran las condiciones del mismo, quizá su descontento se convierta en recurso para empujarle a cambiar de aires.

Pero, al fin y al cabo, esto son solo previsiones. Solo Messi decidirá qué es lo mejor para su futuro y, de momento, sigue siendo trascendental en el Barcelona de Ronald Koeman. De hecho, tras tanto lío con sus cláusulas, acalló las críticas con un golazo de falta.

Desde el Barça, la única respuesta viene de Font

Tras sugerir Di María que Messi estará con él en el PSG y no querer comentarlo Mauricio Pochettino, la única réplica que se ha dado desde la Ciudad Condal ha sido de Víctor Font, precandidato a presidente del club 'culé'. Pidió respeto a los galos y explicó su plan con Leo.

Su idea no es otra que hacerle un contrato vitalicio al argentino. De esta forma, no tendría que renovarle al final de cada curso o, al menos, cada pocos años. Los costes por su salario y demás bonus se mantendrían estables aunque fueran altos y Koeman no le perdería.