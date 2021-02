Lo que hay detrás del Barça-PSG

Después de dos meses de ausencia, el himno de la Champions volverá a sonar este martes con dos auténticos partidazos: RB Leipzig vs. Liverpool y FC Barcelona vs. PSG.

El encuentro que acapara un mayor protagonismo es el duelo entre 'culés' y parisinos. Ese enfrentamiento se vivirá de una forma intensa por el trasfondo que hay detrás del mismo, tal y como recoge 'AS'.

Todo comenzó con los coqueteos del cuadro azulgrana con jugadores del PSG: Thiago Silva, David Luiz, Marquinhos, Verratti... Estos futbolistas estuvieron en el radar del Barça y ninguno llegó a buen puerto.

El más sonado fue el de Verratti, que mantuvo un encuentro con Bartomeu en Formentera (2017). De esa reunión entre ambos no salió nada, ya que al final el italiano acabó mejorando su contrato con la entidad francesa.

Por otra parte está la humillación histórica del 6-1 en la Champions 2016-17. El conjunto 'culé', que sufrió un doloroso 4-0 en la ida de cuartos, acabó atropellando al equipo de Unai Emery en el Camp Nou, en un partido para el recuerdo.

En ese encuentro se lució Neymar y pocos meses después, el brasileño acabó vistiendo los colores del conjunto parisino a cambio de 222 millones de euros, el que hoy por hoy sigue siendo el traspaso más caro de la historia del fútbol.

Después de varios años en París, el atacante no ha sido capaz de olvidar su amistad con Leo y en más de una ocasión ha dejado caer un reencuentro con Leo, sin mencionar si sería en Francia o en España.

Y es que en los últimos tiempos, más si cabe tras anunciar Messi que no tomará una decisión sobre su futuro hasta final de temporada, el PSG ha filtreado con él y en 'Can Barça' no han sentado nada bien sus insinuaciones, como la portada de 'France Football' que vistió al '10' con la elástica parisina.