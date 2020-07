Lo que Neymar siempre ha deseado

El PSG se juega un nuevo título este viernes, el de la Copa de la Liga frente al Olympique de Lyon, pero el club sabe que la cita de altura es en agosto, en Lisboa, cuando se enfrentará al Atalanta por un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones. Es la asignatura pendiente de los parisinos... y también de Neymar.

Sin Mbappé, todas las miradas irán a parar hacia el brasileño, la principal estrella que avala el proyecto de Thomas Tuchel. Por eso se marchó del Barça: quería ser el líder y convertir a ese nuevo equipo en ganador en Europa. Esta es la mejor oportunidad que se le ha presentado.

No pudo ponerse a prueba los dos años anteriores. En la temporada 2017-18, el PSG cayó en octavos de final frente al Real Madrid (5-2 global). La vuelta se la perdió Ney por una lesión en el tobillo. El primer sabor amargo en este apartado. Pero fue solo un anticipo de lo que iba a pasar un año después. El curso pasado, el 2018-19, el PSG salió vencedor de Old Trafford ante el Manchester United en octavos por 0-2 y lo tenía todo en su mano para cerrar el pase en casa a cuartos, pero los 'red devils' levantaron la eliminatoria con un 1-3 en Francia. De nuevo, Neymar no pudo participar por unas molestias y se quedó con cara de póker en la grada.

Ahora, de nuevo en otra edición de la Champions, esta vez en cuartos, el PSG encara una cita marcada en rojo en el calendario. Lo hará con Neymar y no con Mbappé, al contrario de las anteriores. Y el delantero podrá entrar en la historia del club: si pasa a semifinales igualará la mejor marca de toda la historia de la entidad, cuando estuvo entre los cuatro mejores en la campaña 1994-95.

Para el ex de Santos también supone otro nivel en cuanto a motivación y por eso se ha preparado a fondo: está como un tiro físicamente. Ya avisó en los amistosos preparatorios (cuatro dianas y tres asistencias) y lo confirmó días atrás en la final de la Copa de Francia frente al Saint-Étienne con el gol que le dio el título al PSG.

Ahora, el Olympique de Lyon será el entrante con otra copa a la vista para Neymar antes de avistar la 'Orejona' en Lisboa. A sus 28 años, Ney no quiere perder otra oportunidad. Y sin Mbappé será él quien tenga que echarse el equipo a la espalda.